Спрощено процедуру для українців, які виїжджають з ТОТ без документів — Finance.ua
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Спрощено процедуру для українців, які виїжджають з ТОТ без документів

Казна та Політика
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Спрощено процедуру для українців, які виїжджають з ТОТ без документів
Спрощено процедуру для українців, які виїжджають з ТОТ без документів
В Україні створили міжвідомчу робочу групу з питань захисту прав громадян, яка займатиметься вирішенням проблем отримання або відновлення документів громадян України, які виїхали в треті країни.
Про це повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
Як зауважили у Мінреінтеграції, суть проблеми полягає в тому, що наші співгромадяни виїжджають з ТОТ на контрольовану територію, в тому числі через треті країни, але це непросто зробити, якщо людина втратила документи.
«Згідно з Постановою № 57 та змінами у Порядку перетину кордону, громадяни України до 18 років пропускаються на територію нашої держави за наявності свідоцтва про народження. При цьому, Державна прикордонна служба самостійно вносить дані про людину в базу. Громадяни, старше 18 років, які втратили свої документи, будуть також пропускатись за наявності свідоцтва про народження. Затим ідентифікацію особи будуть проводити вже на території України», — сказано в повідомленні.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
Finance.ua
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