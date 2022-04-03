Спрощене оподаткування, партнерські кошти – в ОП назвали інструменти розвитку економіки — Finance.ua

Спрощене оподаткування, партнерські кошти – в ОП назвали інструменти розвитку економіки
Офіс Президента та уряд України розробляють стратегію розвитку економіки навіть в умовах воєнного часу.
Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко в офіційному Телеграм-каналі.
«Залучаємо власні та партнерські кошти. Розглядаємо перехід на спрощену систему оподаткування. Забезпечуємо проведення посівної», — зазначив Тимошенко за підсумками наради, яку Президент України Володимир Зеленський провів з економічними блоками Офісу Глави держави та Кабінету міністрів.
Повідомляється, що на нараді обговорили джерела фінансування витрат, зокрема власні податкові надходження та допомогу міжнародних партнерів України. У цьому ж контексті торкнулися перспективи переходу на спрощену систему оподаткування, який заплановано на квітень.
Також були розглянуті шляхи диверсифікації імпорту пального та захисту енергетичної інфраструктури України від бомбардувань російською армією. Йшлося і про проведення посівної кампанії, зокрема забезпечення аграріїв пальним.
Нагадаємо, що раніше перша віце-прем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко інформувала також і про те, що для підприємців України відкрито доступ до кредитних коштів, зокрема за програмою «5-7-9».
«Це дасть змогу відновити втрачені потужності, поповнити брак обігових коштів та поставити підприємства «на рейки», — зазначала Свириденко.