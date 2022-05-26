Справа про 100 млн: у Швейцарії ініціювали конфіскацію активів соратника Януковича — Finance.ua

Справа про 100 млн: у Швейцарії ініціювали конфіскацію активів соратника Януковича

Вчора 16:32 — Світ

Справа про 100 млн: у Швейцарії ініціювали конфіскацію активів соратника Януковича

Федеральна рада (уряд) Швейцарії 25 травня вирішила відкрити провадження з адміністративної конфіскації активів, заморожених у Швейцарії після Революції Гідності в Україні у лютому 2014 року. Про це повідомило агентство «Інтерфакс-Україна».

«Швейцарія надає підтримку Україні, яка стикається з певними труднощами у її зусиллях щодо конфіскації цих активів. Ці труднощі посилилися з початком війни в Україні. Сьогоднішнє рішення не пов’язане із санкціями, запровадженими проти росії у 2022 році», — повідомила пресслужба уряду.

Уряд доручив Федеральному департаменту (міністерству) фінансів порушити справу про конфіскацію у Федеральному адміністративному суді.

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Йдеться про активи колишнього народного депутата України від Партії регіонів, близького соратника екс-президента Віктора Януковича Юрія Іванющенка та його родини на суму близько 100 млн швейцарських франків ($104 млн).

Якщо після закінчення судового розгляду активи будуть остаточно конфісковані, їх буде повернено в Україну.

Ця процедура конфіскації заснована на швейцарському законі про іноземні незаконні активи, який застосовується лише у виняткових ситуаціях. Він дозволяє конфіскацію активів іноземних політично значимих осіб, але за дотримання суворих умов. Зокрема необхідно, щоб судова система іноземної держави намагалася конфіскувати активи, але не змогла цього зробити.

Контекст. 29 грудня 2014 року Іванющенко в Україні було повідомлено про підозру за фактом організації розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, у сумі близько 177 млн грн під час укладання договорів між ДП «Держинвест» та ТОВ «Карпатибудінвест» та за фактом отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах на суму близько 650 млн грн.

27 вересня 2016 року Іванющенку та двом іншим особам було повідомлено про підозру за фактом організації вимагання за попередньою змовою групою осіб частки у статутному фонді ТОВ «Промринок» та організації підписання свідомо підробленого документа.

У ЗМІ та соцмережах Іванющенка часто називали кримінальним авторитетом Юрою Єнакіївським та одним із «гаманців» Януковича. Він спеціалізувався на тому, що відбирав у власників їхні прибуткові бізнеси. За словами правоохоронців, Іванющенко зник 15 грудня 2014 року.

У 2011 році Іванющенко посів друге місце у рейтингу «ТОП-100 найвпливовіших людей України» за версією журналу «Корреспондент». Більш впливовим на той момент був лише Янукович.

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