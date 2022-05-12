Споживчі настрої українців погіршилися — Finance.ua

«Після стрибка у березні, Індекс економічних очікувань дещо знизився, але все ще залишається аномально високим: українці почали менше очікувати на позитивні зміни протягом року, проте залишаються оптимістичними на п’ятирічними термін. Водночас Індекс поточного становища продовжує тренд на стрімке зниження з початку війни — востаннє він був таким низьким на початку 2016 року. Таким чином загальний Індекс споживчих настроїв дещо зменшився, хоча і залишається відносно високим», — коментують аналітики Info Sapiens.
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