Споживчі настрої українців погіршилися — Finance.ua

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Споживчі настрої українців погіршилися

Вчора 20:27Особисті фінанси
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Споживчі настрої українців погіршилисяСпоживчі настрої українців погіршилися
Індекс споживчих настроїв українців за квітень зменшився на 6,8 пункта, і становив 85,6 пункта.
Про це свідчать дані дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні».
Падіння індикатора спричинене зменшенням усіх його складових, окрім Індексу доцільності робити великі закупи, який виріс на 1,4 пункта.
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Найбільше падіння зафіксоване щодо Індексу поточного матеріального становища —14,3 пункта та Індексу очікуваного розвитку економіки впродовж найближчого року — 13,4 пункта.
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«Після стрибка у березні, Індекс економічних очікувань дещо знизився, але все ще залишається аномально високим: українці почали менше очікувати на позитивні зміни протягом року, проте залишаються оптимістичними на п’ятирічними термін. Водночас Індекс поточного становища продовжує тренд на стрімке зниження з початку війни — востаннє він був таким низьким на початку 2016 року. Таким чином загальний Індекс споживчих настроїв дещо зменшився, хоча і залишається відносно високим», — коментують аналітики Info Sapiens.
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За матеріалами: Фінансовий клуб
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