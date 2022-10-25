Споживання е/е в Україні з початку жовтня збільшилось на 10-12% - Герус — Finance.ua

Споживання е/е в Україні з початку жовтня збільшилось на 10-12% - Герус Вчора 14:35 — Енергетика

Споживання електроенергії в Україні з початку жовтня збільшилося на 10-12% через похолодання та скорочення світлового дня, повідомив голова комітету Верховної Ради з енергетики та ЖКГ Андрій Герус.

«За останні три тижні у нас збільшення споживання е/е, тому що холодніші дні, й десь на 10-15% у нас зросло споживання порівняно з першими днями жовтня», — сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, добровільне зниження споживання е/е населенням допомагає, але поки що є недостатнім, тому диспетчерський центр НЕК «Укренерго» змушений запроваджувати тимчасове контрольоване обмеження споживання в регіонах, щоб стабілізувати роботу енергосистеми.

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Герус пояснив, що добровільне зниження споживання українськими домогосподарствами дає можливість рідше застосовувати графіки відключень е/е на тлі російських ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.

«Російські окупанти б’ють саме по цивільній інфраструктурі. У Ковелі та Луцьку (22 жовтня. — Ред.) по підстанціях били. Де Ковель та Луцьк і де фронт? Тобто це терор, і росія діє як терорист», — наголосив він.

Голова енергокомітету ВР зазначив, що економне споживання електроенергії допомагає фахівцям «Укренерго» та обленерго, які роблять усе можливе для відновлення пошкоджених об’єктів та перепідключення споживачів за резервними схемами.

Як повідомлялося, з 10 жовтня на енергетичну інфраструктуру України здійснюється масштабна атака ракетами та дронами-камікадзе.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв’ю виданню «Економічна правда» у середині жовтня уточнив, що ударів завдають не по генерувальних потужностях, а по системах зв’язку з енергосистемою країни: відкритих розподільних пристроях, трансформаторах, перемикачах. Ключові цілі — трансформаторні високовольтні підстанції «Укренерго» та обладнання видачі потужності на теплових електростанціях (ТЕС). Окрім того, удари по підстанції на Дніпропетровщині, де розташовані шахти ДТЕК, порушили енергозабезпечення шахт, що призвело до призупинення видобутку вугілля, на якому працюють ТЕС.

Україна через дефіцит потужності в енергосистемі з 11 жовтня зупинила експорт електроенергії, але станом на 24 жовтня не здійснює комерційного імпорту з Європи. «Укренерго» впровадило графіки обмеження постачань е/е всередині країни, щоб утримати баланс та цілісність усередині енергосистеми країни. Цьому допомагає добровільна економія електроенергії українськими домогосподарствами.

За оцінкою міністерства енергетики України, відсутність генерації із Запорізької АЕС та останні обстріли енергооб’єктів призвели до втрати можливості видачі до 40% наявної генерувальної потужності.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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