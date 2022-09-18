Способи поданання заявки на пошкоджене та окуповане майно - Мінюст — Finance.ua
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Способи поданання заявки на пошкоджене та окуповане майно - Мінюст

Нерухомість
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Після повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України у нашій державі зруйновано дуже багато житла, ще більше — будівель комерційного та іншого призначення.
В Мінюсті повідомили, що про всі ці випадки громадянам варто подавати повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно.
Інформаційне повідомлення може бути подане:
Самостійно особою:
  • засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі ‒ Портал Дія);
  • з використанням мобільного додатка Дія у разі наявності реєстраційного номера облікової картки платника податків. Для цього необхідно:
  • встановити мобільний додаток Дія на електронному носії, критерії якого підтримують його використання, або створити особистий електронний кабінет користувача на Порталі Дія та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію, у тому числі з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, кваліфікованих електронних підпису та печатки, а також інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу;
  • заповнити інформаційне повідомлення, яке формується засобами Порталу Дія. Особа автоматично отримує повідомлення засобами Порталу Дія про реєстрацію поданого нею інформаційного повідомлення.
Через адміністратора центру надання адміністративних послуг (далі ‒ ЦНАП) або нотаріуса. Обравши цей спосіб, необхідно звернутися до адміністратора ЦНАП або нотаріуса, який у день звернення особи з метою подання інформаційного повідомлення:
  • встановлює особу та повноваження її представника (у разі подання інформаційного повідомлення представником);
  • заповнює інформаційне повідомлення, яке формується з використанням Порталу Дія;
  • роздруковує зареєстроване інформаційне повідомлення (за бажанням особи).
Подання інформаційного повідомлення здійснюється незалежно від місця проживання чи перебування фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи. Сформоване інформаційне повідомлення вважається отриманим у день його подання і підлягає реєстрації та зберіганню на Порталі Дія.
За матеріалами:
Finance.ua
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