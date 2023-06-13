Сполучені Штати продовжили на рік санкції проти білорусі — Finance.ua

Сполучені Штати продовжили на рік санкції проти білорусі
Сполучені Штати вважають, що режим в білорусі надалі становить загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Америки, тому чинні санкції проти рб продовжуватимуться на наступний річний період.
Про це йдеться у офіційному зверненні президента США до Конгресу, оприлюдненому в понеділок Білим домом.
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«Дії та політика деяких членів уряду білорусі та інших осіб, а також зловмисна діяльність білоруського режиму й тривалі зловживання продовжують становити незвичайну та виключну загрозу національній безпеці й зовнішній політиці Сполучених Штатів», — зауважується у документі.
Тому надзвичайна ситуація, пов’язана з білоруссю, оголошена президентом США раніше, яка передбачає санкції та інші обмеження, продовжується на наступний рік.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти 178 росіян. Особи, до яких застосовані санкції, пов’язані з судовою системою росії.
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