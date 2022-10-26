Сплата податку на нерухомість в період дії воєнного стану: що треба знати — Finance.ua

Сплата податку на нерухомість в період дії воєнного стану: що треба знати Вчора 20:08 — Особисті фінанси

Сплата податку на нерухомість в період дії воєнного стану: що треба знати

У 2022 році власники нерухомості мають сплатити податок на нерухомість, відмінну від земельної ділянки, за 2021 рік. Фахівці Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги роз’яснили , як це зробити в умовах воєнного стану.

За 2021 та 2022 роки (за період з 01 березня 2022 року до 31 грудня 2022 року) не нараховується та не сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти житлової нерухомості, у тому числі їх частки:

розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії;

розташовані на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації;

за об’єкти житлової нерухомості, що стала непридатною для проживання у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.

Наразі Кабінетом Міністрів України не затверджено переліку територій, на яких ведуться бойові дії. До його затвердження можна користуватись Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25.04.2022 № 75 «Про затвердження Переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 23 вересня 2022 року».

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Базою оподаткування є загальна площа житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток. Загальна площа визначається податковою на підставі даних Державного реєстру прав на нерухоме майно та/або на підставі документів на право власності, наданих власником.

Якщо загальна площа нерухомості перевищує 300 м. кв. (для квартир) та 500 м. кв. (для будинків), то сума податку буде збільшена на 25000 грн. на рік за кожен такий об’єкт нерухомості.

База оподаткування зменшується:

для квартири — на 60 кв. м;

для житлового будинку — на 120 кв. м;

для різних типів житлової нерухомості (в разі наявності у власності різних видів житлової нерухомості чи їх часток) — 180 м. кв.

Таке зменшення бази оподаткування застосовується податковим органом щорічно при здійсненні розрахунку розміру податкового зобов’язання.

Пільги не застосовуються в таких випадках:

якщо площа нерухомості перевищую в 5 разів розмір неоподатковуваної площі, тобто 300 для квартир та 600 м. кв. для будинків відповідно;

якщо нерухомість використовується для отримання доходу (використовується у підприємницькій діяльності, здається в оренду тощо).

Варто зазначити, що в деяких регіонах органи місцевого самоврядування не тільки встановили власний розмір податку на нерухоме майно та збільшили граничну площу об’єктів, що звільняється від оподаткування, а також затвердили перелік об’єктів нерухомого майна, які не підлягають оподаткуванню, тобто встановили власні пільги щодо сплати податку на нерухомість.

Ставки податку на нерухомість встановлюються органами місцевого самоврядування, але не більше 1,5% від розміру мінімальної заробітної плати за 1 метр квадратний, встановленої станом на 01.01.2021.

Станом на 01.01.2021 розмір мінімальної заробітної плати становив 6000 грн.

Строк сплати: 60 днів з моменту отримання податкового повідомлення-рішення. У разі пропуску строку оплати настає наступна відповідальність:

до 30 календарних днів — 5% від погашеної суми податкового зобов’язання;

більше 30 календарних днів — 10%.

У разі, якщо власник не отримав податкового повідомлення рішення, то він звільняється від відповідальності за несвоєчасну сплату (але не від обов’язку сплатити податок).

На сьогодні пеня не нараховується, а нарахована пеня підлягає анулюванню у випадку вчинення діяння (дії або бездіяльності) особою внаслідок введення воєнного, надзвичайного стану.

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