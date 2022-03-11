Співзасновник Work.ua: ми бачимо відродження ринку праці — Finance.ua

Співзасновник Work.ua: ми бачимо відродження ринку праці

Як повідомив співзасновник Work.ua Артур Михно, що з 7 березня спостерігається відродження ринку праці, як по вакансіях так і по кількості пошукачів.

Компанія відключила всі вакансії у компаніях, в яких роботодавці з 1 березня не поновлювали чи не публікували нових.

Чому та для чого це? Ключова задача Work.ua — якнайшвиде допомогти людині знайти роботу, а компанії — працівника. Особливо у воєний час. Ми також розуміємо, що зараз більшість вакансій що опубліковані до війни вже втратили актуальність.

Тому щойно ми відключили всі вакансії у компаніях, в яких роботодавці з 1 березня не поновлювали чи не публікували нових.

Цим кроком ми робимо базу вакансій на Work.ua більш актуальною, щоб забезпечити пріорітетність тим вакансіям, де роботодавці продовжують працювати вже за часів війни, а отже мають найактуальнішу потребу.

У містах, що знаходяться у окупації чи районах ведення активних бойових дій (Маріуполь, Чернігів, Херсон, Харків і т.п.) поставили на паузу всі вакансії, що не публікувались чи не оновлючалися вручну протягом 5 днів.

Після цього число вакансій зменшилося майже вдвічі. Але ми розуміємо, що краще менше вакансій, але щоб вони були актуальні. Так краще і для роботодавців і для шукачів.

Приблизна кількість активних роботодавців знизилася в 4-5 разів в порівнянні з довоєним періодом.

«Але разом з тим ми бачемо зростання майже вдвічі нових вакансій за останній тиждень в порівнянні з минулим. У всих ключових містах, що не в окупації, вакансії є і також публікуються нові вакансії», — заначив він.

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