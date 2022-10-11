Співробітників Meta змусять відвідувати метавсесвіт — Finance.ua

Співробітників Meta змусять відвідувати метавсесвіт Вчора 00:37 — Технології&Авто

Співробітників Meta змусять відвідувати метавсесвіт

Команда Horizon Worlds майже не заходить у свій метавсесвіт через низьку якість графіки. Тому керівництво хоче вирішити проблему через примусові візити.

За даними журналіста The Verge, команда розробників та співробітників Horizon Worlds байдуже ставиться до свого «дітища». Вони практично не користуються платформою, оскільки вона має неякісну графіку.

У зв’язку з цим у керівництва назрів неоднозначний план. Вони хочуть покласти на керівників відповідальність за відвідування метавсесвіту. Віце-президент проекту Вішал Шах навіть запропонував «програму-мінімум»: співробітники мають використовувати Horizon Worlds щонайменше раз на тиждень.

Про проблеми з метавсесвітами написали днями в Coindesk . Вони подивилися на реальні показники і результат не порадував. Виявляється, ТОП-метаверси Decentraland та Sandbox мають лише кілька десятків користувачів на день.

Тобто різні проекти вкладають мільярди доларів у свої метавсесвіти, а в результаті їх відвідують ~50 осіб на день.

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