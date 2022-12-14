Спільний внесок допомоги Україні для проходження зими сягнув EUR1 млрд - Макрон — Finance.ua

Спільний внесок допомоги Україні для проходження зими сягнув EUR1 млрд - Макрон Сьогодні 05:33 — Казна та Політика

Президент Франції Еммануель Макрон заявляє, що спільний внесок допомоги Україні за результатами міжнародної конференції солідарності у Парижі сягнув EUR1 млрд.

«Завдяки ранковій конференції „Солідарність з українським народом“ ми всі змогли досягти показника EUR1 млрд допомоги. Це наш спільний внесок», — сказав Макрон на економічному форумі у Парижі у вівторок.

Він наголосив, що кошти будуть спрямовані на екстрене відновлення електро-, водо-, теплопостачання і транспорту.

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