Спільний внесок допомоги Україні для проходження зими сягнув EUR1 млрд - Макрон — Finance.ua
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Спільний внесок допомоги Україні для проходження зими сягнув EUR1 млрд - Макрон

Казна та Політика
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Президент Франції Еммануель Макрон заявляє, що спільний внесок допомоги Україні за результатами міжнародної конференції солідарності у Парижі сягнув EUR1 млрд.
«Завдяки ранковій конференції „Солідарність з українським народом“ ми всі змогли досягти показника EUR1 млрд допомоги. Це наш спільний внесок», — сказав Макрон на економічному форумі у Парижі у вівторок.
Він наголосив, що кошти будуть спрямовані на екстрене відновлення електро-, водо-, теплопостачання і транспорту.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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