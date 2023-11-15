Спеціалісти найбільшої у світі криптовалютної біржі, що обвалилась, запустять нову платформу — Finance.ua

Спеціалісти найбільшої у світі криптовалютної біржі, що обвалилась, запустять нову платформу Вчора 01:22 — Криптовалюта

Спеціалісти найбільшої у світі криптовалютної біржі, що обвалилась, запустять нову платформу

Група колишніх топ-менджерів збанкрутілої криптобіржі FTX, включаючи головного свідка проти ексглави компанії Сема Бенкмана-Фріда, створили нову криптовалютну платформу. За словами засновників, нова біржа працюватиме, враховуючи помилки свого попереднього роботодавця. Детальніше про це розповіли журналісти The Wall Street Journal.

За даними WSJ, минулого місяця дубайський стартап Trek Labs, який очолює колишній головний юрисконсульт FTX Кан Сан Сан, отримав ліцензію на здійснення діяльності від крипторегулятора ОАЕ. Ще один колишній співробітник FTX Армані Ферранте є виконавчим директором холдингової компанії, що належить Trek. Дружина Ферранте, яка була заступником Сана в FTX з правових питань, також входить до керівного складу Trek, який здійснюватиме діяльність на криптовалютному ринку під брендом Backpack Exchange.

Колишній генеральний юрисконсульт FTX Кан Сан

Сан і Ферранте заявили, що Backpack Exchange використовуватиме технологію Backpack, яка дозволить користувачам зберігати кошти у своїх власних криптогаманцях. До цих гаманців сама криптобіржа не зможе отримати доступ без дозволу клієнта, а для будь-якої транзакції буде потрібно схвалення кількох сторін. За їх словами, клієнти Backpack Exchange, бета-версію якого запустять пізніше цього місяця, зможуть будь-якої миті перевірити свої активи.

Сан повідомив, що в Trek були найняті й інші колишні співробітники FTX з юридичних питань та дотримання нормативних вимог через їхні навички та досвід.

Зауважимо — раніше цього року стало відомо, що у криптобіржі FTX обмірковують три варіанти відновлення операцій: продати майданчик, реорганізувати з партнером або ж самостійно. За словами Кевіна Кофскі, партнера Perella Weinberg Partners, представники щодня ведуть переговори з усіма зацікавленими сторонами. Первісна пропозиція може з’явитися вже 16 грудня цього року.

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