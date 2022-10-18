Спеціалісти ДТЕК відновили електропостачання після обстрілу критичної інфраструктури в Києві — Finance.ua

Спеціалісти ДТЕК відновили електропостачання після обстрілу критичної інфраструктури в Києві Вчора 16:55 — Енергетика

ДТЕК Київські електромережі відновив електропостачання 83 тисяч родин, котрі лишились без світла через обстріл зранку 18 жовтня об’єкту критичної інфраструктури в Києві. Через це відключалось енергообладнання ДТЕК Київські електромережі, що живить водоканал та житловий масив Троєщина.

Фахівцям вдалося всього за 7 годин виконати технічні роботи та заживити клієнтів за резервною схемою живлення на час, поки буде відновлюватися зруйнована через обстріл інфраструктура міста.

Нагадмємо, 18 жовтня через обстріли з боку рф було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури Деснянського районі в місті Києві. Через це було відключено енергообладнання ДТЕК Київські електромережі, що живить об’єкти водоканалу та житловий масив Троєщина. За уточненими даними ,без світла залишились 83 000 клієнтів району.

Оператор системи розподілу робить все необхідне для забезпечення світлом мешканців міста через атаку ворога на критичні об’єкти електропостачання.

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