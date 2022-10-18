Спеціалісти ДТЕК відновили електропостачання після обстрілу критичної інфраструктури в Києві — Finance.ua
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Спеціалісти ДТЕК відновили електропостачання після обстрілу критичної інфраструктури в Києві

Енергетика
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ДТЕК Київські електромережі відновив електропостачання 83 тисяч родин, котрі лишились без світла через обстріл зранку 18 жовтня об’єкту критичної інфраструктури в Києві. Через це відключалось енергообладнання ДТЕК Київські електромережі, що живить водоканал та житловий масив Троєщина.
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Фахівцям вдалося всього за 7 годин виконати технічні роботи та заживити клієнтів за резервною схемою живлення на час, поки буде відновлюватися зруйнована через обстріл інфраструктура міста.
Нагадмємо, 18 жовтня через обстріли з боку рф було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури Деснянського районі в місті Києві. Через це було відключено енергообладнання ДТЕК Київські електромережі, що живить об’єкти водоканалу та житловий масив Троєщина. За уточненими даними ,без світла залишились 83 000 клієнтів району.
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Оператор системи розподілу робить все необхідне для забезпечення світлом мешканців міста через атаку ворога на критичні об’єкти електропостачання.

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За матеріалами:
Finance.ua
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