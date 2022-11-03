Спад виробництва у єврозоні посилюється через рекордну інфляцію – S&P Global — Finance.ua

Спад виробництва у єврозоні посилюється через рекордну інфляцію – S&P Global Вчора 02:50 — Світ

Виробнича активність у єврозоні впала до найнижчого рівня з моменту перших карантинних обмежень від Covid-19 у 2020 році, оскільки рекордна інфляція та ослаблення світової економіки підривають попит на товари.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з опитуванням менеджерів із закупівель, проведеного S&P Global, у всіх найбільших економіках блоку, за винятком Ірландії, у жовтні спад поглибився. Найбільше постраждала Іспанія, за нею слідує Німеччина, яка найбільше постраждала від скорочення постачання енергоносіїв із росії.

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«Дані тепер чітко сигналізують про те, що виробнича економіка перебуває в рецесії, — заявив економіст S&P Global Джо Хейс. — Фактори, які можуть посилити спад, включають інфляцію, яка залишається незмінно високою, незважаючи на свідчення того, що тиск у ланцюжку поставок знижується».

Опитування, проведені в Азії цього тижня, також показали уповільнення виробничої активності.

Прогнозується, що зона євро, до якої входять 19 країн, скотиться в рецесію на тлі зростання цін на енергоносії та невизначеності, викликаної війною росії в Україні, навіть після того, як вона залишалася напрочуд стійкою протягом трьох місяців до вересня.

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