Спад виробництва у єврозоні посилюється через рекордну інфляцію – S&P Global — Finance.ua
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Спад виробництва у єврозоні посилюється через рекордну інфляцію – S&P Global

Світ
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Виробнича активність у єврозоні впала до найнижчого рівня з моменту перших карантинних обмежень від Covid-19 у 2020 році, оскільки рекордна інфляція та ослаблення світової економіки підривають попит на товари.
Про це пише Bloomberg.
Згідно з опитуванням менеджерів із закупівель, проведеного S&P Global, у всіх найбільших економіках блоку, за винятком Ірландії, у жовтні спад поглибився. Найбільше постраждала Іспанія, за нею слідує Німеччина, яка найбільше постраждала від скорочення постачання енергоносіїв із росії.
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«Дані тепер чітко сигналізують про те, що виробнича економіка перебуває в рецесії, — заявив економіст S&P Global Джо Хейс. — Фактори, які можуть посилити спад, включають інфляцію, яка залишається незмінно високою, незважаючи на свідчення того, що тиск у ланцюжку поставок знижується».
Опитування, проведені в Азії цього тижня, також показали уповільнення виробничої активності.
Прогнозується, що зона євро, до якої входять 19 країн, скотиться в рецесію на тлі зростання цін на енергоносії та невизначеності, викликаної війною росії в Україні, навіть після того, як вона залишалася напрочуд стійкою протягом трьох місяців до вересня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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