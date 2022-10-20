Спад світової торгівлі поглиблюється, найбільшого удару зазнають малі компанії – Bloomberg — Finance.ua

Спад світової торгівлі поглиблюється, найбільшого удару зазнають малі компанії – Bloomberg Вчора 09:47 — Світ

Спад світової торгівлі поглиблюється, найбільшого удару зазнають малі компанії – Bloomberg

Малий бізнес може постраждати найбільше, оскільки спад у світовій торгівлі посилюється і особливо сильно вдарить по Європі через зниження попиту та зростання цін на енергоносії.

Про це пише Bloomberg.

Відповідно до оприлюдненого Індексу глобального торговельного здоровʼя Tradeshift, у Великій Британії та зоні євро відбулося більш різке скорочення обсягів транзакцій, ніж у Китаї та США у третьому кварталі.

Зокрема, ланцюжки виробничих постачань впали на 11 пунктів нижче очікуваного діапазону в третьому кварталі. Роздрібна активність була на девʼять пунктів нижче базового рівня, що є найгіршим показником за 18 місяців. Транспорт та логістика другий квартал поспіль перебувають у негативній зоні.

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«Якщо постачальники зіткнуться з фінансовими труднощами і почнуть згортати діяльність, ми можемо почати спостерігати повторення проблем, з якими зіткнулися ланцюжки поставок під час пандемії», — заявив генеральний директор Tradeshift Крістіан Ланг. Дані Tradeshift збігаються з іншими нещодавніми песимістичними оцінками щодо світової торгівлі.

Економісти Ріко Луман та Інга Фехнер з ING вважають, що 2023 рік стане вирішальним роком, коли млявий споживчий попит стикається з резервними потужностями транспортної логістики. Вони очікують, що світова торгівля товарами зросте на 1,2% наступного року, що близько до прогнозу СОТ 1%.

S&P Global заявила, що її Global Trade Analytics Suite прогнозує падіння зростання світової торгівлі нижче нуля у 2022 та 2023 роках, а потім відновиться.

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