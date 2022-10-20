SpaceX запустить Starlink для літаків у 2023 році — Finance.ua

SpaceX запустить Starlink для літаків у 2023 році Вчора 22:15 — Технології&Авто

SpaceX запустить Starlink для літаків у 2023 році

Компанія SpaceX анонсувала на 2023 рік запуск сервісу Starlink Aviation для літаків.

Про це повідомляє The Verge

Як зазначається, сервіс забезпечуватиме швидкість Інтернету до 350 Мбіт/с для кожного літака, обладнаного Aero Terminal. В компанії заявили, що цього вистачить для відеодзвінків, онлайн-ігор «та інших видів діяльності з високою швидкістю передачі даних».

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Видання пише, що дана швидкість набагато більша за те, що зараз пропонується у літаках. Зараз найчастіше максимальна швидкість інтернету у повітрі досягає близько 10 Мбіт/c, при цьому зʼєднання є лише над континентами, а не над морем чи океаном. Супутникові системи ж пропонують Інтернет зі швидкістю від 30 до 100 Мбіт/с.

У компанії SpaceX наголошують, що покриття буде глобальним і буде доступне під час усього польоту як над землею, так і над водою, із затримкою всього 20 мс.

Очікується, що поставки почнуться в середині 2023 року.

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