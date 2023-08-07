SpaceX запустила у космос ще 22 супутники Starlink — Finance.ua

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SpaceX запустила у космос ще 22 супутники Starlink

Технології&Авто
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SpaceX запустила у космос ще 22 супутники Starlink
SpaceX запустила у космос ще 22 супутники Starlink
Американська компанія SpaceX у понеділок, 7 серпня, вивела на орбіту нову партію із 22 інтернет-супутників Starlink.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Space.com.
Зазначається, що ракета-носій Falcon 9 із 22 супутниками Starlink на борту здійснила запуск о 05:41 за київським часом із космодрому у штаті Флорида.
Супутники були розгорнуті на запланованій орбіті через 65 хвилин після запуску.
На сьогодні SpaceX запустила близько 4900 інтернет-супутників Starlink, із яких понад 4 500 нині працюють.
Упродовж найближчих тижнів і місяців SpaceX планує відправити на низьку навколоземну орбіту ще більше інтернет-супутників Starlink. Компанія має дозвіл на розгортання у космосі 12 000 апаратів і подала заявку на дозвіл на запуск ще 30 000.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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