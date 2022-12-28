SpaceX запустила у космос першу партію супутників Starlink нового покоління — Finance.ua

SpaceX запустила у космос першу партію супутників Starlink нового покоління Сьогодні 18:31 — Технології&Авто

SpaceX запустила у космос першу партію супутників Starlink нового покоління, Фото: SpaceX

Компанія SpaceX Ілона Маска у середу, 28 грудня, запустила у космос першу партію з 54 супутників Starlink нового покоління.

Про це компанія повідомила у Твіттері.

«Розгортання 54 супутників Starlink підтверджено!» — заявили в SpaceX.

За даними Space.com , ракета-носій Falcon 9 запустила партію супутників Starlink нового покоління (Gen2) об 11.34 за київським часом із космодрому в американському штаті Флорида.

Вважається, що Starlink 2-го покоління потужніший, ніж 3 300 супутників Starlink, які зараз працюють на орбіті.

Ймовірно, компанія SpaceX потребує збільшення пропускної здатності і саме тому вирішила відправити у космос більш потужні супутники. Окрім того, що супутники Gen2 здатні обробляти більше трафіку, вони можуть передавати послуги безпосередньо на смартфони.

1 грудня Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) надала SpaceX дозвіл на розгортання 7 500 супутників Gen2.

Укрінформ За матеріалами:

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