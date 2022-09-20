SpaceX вивів на орбіту ще 54 супутники. Тепер інтернет від Starlink доступний на всіх континентах — Finance.ua

SpaceX вивів на орбіту ще 54 супутники. Тепер інтернет від Starlink доступний на всіх континентах Вчора 01:29 — Технології&Авто

SpaceX вивів на орбіту ще 54 супутники. Тепер інтернет від Starlink доступний на всіх континентах

Супутникова інтернет-мережа Starlink від SpaceX почала працювати на всіх континентах Землі.

Про це у твіттері заявив засновник SpaceX Ілон Маск.

«Starlink тепер активна на всіх континентах, включаючи Антарктиду», — написав він.

Ракета-носій Falcon 9 у понеділок вранці успішно вивела на орбіту чергову партію з 54 міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі Starlink.

SpaceX — найбільший супутниковий оператор у світі. Компанія вивела на орбіту понад 3000 супутників для розгортання мережі Starlink. Загалом у планах SpaceX — відправка на навколоземну орбіту 42 000 супутників.

В рамках програми компанія планує надавати широкосмуговий доступ в інтернет у будь-якій точці планети зі швидкістю трафіку 1 гігабіт на секунду, що відповідає стандарту 5G. Загальна сума інвестицій у реалізацію проекту оцінюється у $10 млрд.

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