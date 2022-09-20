SpaceX вивів на орбіту ще 54 супутники. Тепер інтернет від Starlink доступний на всіх континентах — Finance.ua
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SpaceX вивів на орбіту ще 54 супутники. Тепер інтернет від Starlink доступний на всіх континентах

Технології&Авто
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SpaceX вивів на орбіту ще 54 супутники. Тепер інтернет від Starlink доступний на всіх континентах
SpaceX вивів на орбіту ще 54 супутники. Тепер інтернет від Starlink доступний на всіх континентах
Супутникова інтернет-мережа Starlink від SpaceX почала працювати на всіх континентах Землі.
Про це у твіттері заявив засновник SpaceX Ілон Маск.
«Starlink тепер активна на всіх континентах, включаючи Антарктиду», — написав він.
Ракета-носій Falcon 9 у понеділок вранці успішно вивела на орбіту чергову партію з 54 міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі Starlink.
SpaceX — найбільший супутниковий оператор у світі. Компанія вивела на орбіту понад 3000 супутників для розгортання мережі Starlink. Загалом у планах SpaceX — відправка на навколоземну орбіту 42 000 супутників.
В рамках програми компанія планує надавати широкосмуговий доступ в інтернет у будь-якій точці планети зі швидкістю трафіку 1 гігабіт на секунду, що відповідає стандарту 5G. Загальна сума інвестицій у реалізацію проекту оцінюється у $10 млрд.
За матеріалами:
Espreso.tv
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