SpaceX вивела на орбіту десятки нових супутників — Finance.ua

SpaceX вивела на орбіту десятки нових супутників

SpaceX вивела на орбіту десятки нових супутників

Компанія SpaceX запустила в космос 53 нові апарати Starlink. Для першого ступеня ракети-носія Falcon 9 цей політ став 12-м, що стало рекордом для компанії.

Falcon 9 стартувала з космодрому на мисі Канаверал у Флориді і здійснила м’яку посадку через дев’ять хвилин на плавучій платформі в Атлантичному океані.

Цей космічний пуск для SpaceX став п’ятнадцятим з початку року і не останнім для Falcon 9.

Вже через кілька днів SpaceX та Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) США планують реалізувати місію Crew-4, в рамках якої на Міжнародну космічну станцію вирушать три астронавти NASA і один астронавт Європейського космічного агентства.

Старт ракети Falcon 9 з пілотованим кораблем Crew Dragon та екіпажем відбудеться не раніше 26 квітня.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.