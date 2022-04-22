SpaceX вивела на орбіту десятки нових супутників — Finance.ua
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SpaceX вивела на орбіту десятки нових супутників

Вчора 22:46Технології&Авто
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SpaceX вивела на орбіту десятки нових супутниківSpaceX вивела на орбіту десятки нових супутників
Компанія SpaceX запустила в космос 53 нові апарати Starlink. Для першого ступеня ракети-носія Falcon 9 цей політ став 12-м, що стало рекордом для компанії.
Falcon 9 стартувала з космодрому на мисі Канаверал у Флориді і здійснила м’яку посадку через дев’ять хвилин на плавучій платформі в Атлантичному океані.
Цей космічний пуск для SpaceX став п’ятнадцятим з початку року і не останнім для Falcon 9.
Вже через кілька днів SpaceX та Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) США планують реалізувати місію Crew-4, в рамках якої на Міжнародну космічну станцію вирушать три астронавти NASA і один астронавт Європейського космічного агентства.
Старт ракети Falcon 9 з пілотованим кораблем Crew Dragon та екіпажем відбудеться не раніше 26 квітня.
За матеріалами: НВ
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