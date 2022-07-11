SpaceX вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink — Finance.ua

SpaceX вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink
Космічна компанія SpaceX, яка належить підприємцю Ілону Маску, виконала черговий успішний запуск ракетоносія Falcon 9. Вивела на орбіту ще 46 супутників Starlink.
Про це пише Twitter компанії SpaceX.
Запуск відбувся о 04:39 за київським часом із космодрому в американському штаті Каліфорнія.
Супутники були виведені на орбіту вже через 63 хвилини після запуску.
Також зазначається, що з початку року компанія Ілона Маска здійснила вже 29 орбітальних місій, серед яких 17 — запуск супутників Starlink.
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