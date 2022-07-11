SpaceX вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink — Finance.ua
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SpaceX вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink

Технології&Авто
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Космічна компанія SpaceX, яка належить підприємцю Ілону Маску, виконала черговий успішний запуск ракетоносія Falcon 9. Вивела на орбіту ще 46 супутників Starlink.
Про це пише Twitter компанії SpaceX.
Запуск відбувся о 04:39 за київським часом із космодрому в американському штаті Каліфорнія.
Супутники були виведені на орбіту вже через 63 хвилини після запуску.
Також зазначається, що з початку року компанія Ілона Маска здійснила вже 29 орбітальних місій, серед яких 17 — запуск супутників Starlink.
За матеріалами:
РБК-Україна
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