SpaceX вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink — Finance.ua

SpaceX вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink Вчора 20:46 — Технології&Авто

Космічна компанія SpaceX, яка належить підприємцю Ілону Маску, виконала черговий успішний запуск ракетоносія Falcon 9. Вивела на орбіту ще 46 супутників Starlink.

Про це пише Twitter компані ї SpaceX.

Запуск відбувся о 04:39 за київським часом із космодрому в американському штаті Каліфорнія.

Супутники були виведені на орбіту вже через 63 хвилини після запуску.

Також зазначається, що з початку року компанія Ілона Маска здійснила вже 29 орбітальних місій, серед яких 17 — запуск супутників Starlink.

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