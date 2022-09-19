SpaceX випробувала інтернет Starlink у пасажирському літаку: результати тестування — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

SpaceX випробувала інтернет Starlink у пасажирському літаку: результати тестування

Технології&Авто
403
SpaceX випробувала інтернет Starlink у пасажирському літаку: результати тестування
SpaceX випробувала інтернет Starlink у пасажирському літаку: результати тестування, Kyle Grillot
Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, провела випробування інтернету Starlink у літаку авіакомпанії JSX. Під час тестування швидкість передачі постійно перевищувала 100 Мбіт/с.
Про це пише Bloomberg.
За словами головного виконавчого директора JSX Алекса Уїлкокса, який особисто перебував на борту літака над Каліфорнією, пробував користуватися інтернетом та телефонував по WhatsApp, тестування Starlink перевищили його очікування.
Згідно з даними сервісу Ookla, швидкість інтернету під час польоту постійно перевищувала 100 Мбіт/с. Наприклад, швидкість інтернету на борту Airbus компанії American Airlines з обладнанням Viasat і більш ніж 100 пасажирами становить близько 2,2 Мбіт/с.
Зазначається, що під час випробування на борту перебували декілька людей, які займалися тестування швидкості. Однак, додаткові пристрої імітували навантаження системи 20-30 пасажирів.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.