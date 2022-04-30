SpaceX успішно вивела на орбіту 53 супутники Starlink — Finance.ua
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SpaceX успішно вивела на орбіту 53 супутники Starlink

Вчора 22:27Технології&Авто
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SpaceX успішно вивела на орбіту 53 супутники StarlinkSpaceX успішно вивела на орбіту 53 супутники Starlink
Компанія Ілона Маска SpaceX успішно запустила чергову партію супутників Starlink — 53 апарати.
Про це SpaceX повідомила у Твіттері.
«Розгортання 53 супутників Starlink підтверджено», — зазначається в дописі.
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Ракета Falcon-9, яка вивела супутники на орбіту стартувала з космічного центру на мисі Канаверал штату Флорида.
Раніше SpaceX успішно запустила ракету Falcon-9 із супутником-розвідником для потреб збройних сил США.
Нагадаємо, на території України вже діють понад 10 тисяч терміналів Starlink.
За матеріалами: Укрінформ
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