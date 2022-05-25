SpaceX планує залучити новий капітал у розмірі 1,7 мільярда доларів — Finance.ua

SpaceX планує залучити новий капітал у розмірі 1,7 мільярда доларів

Вчора 00:25 — Фондовий ринок

SpaceX планує залучити новий капітал у розмірі 1,7 мільярда доларів

Космічна компанія Ілона Маска SpaceX залучає новий раунд фінансування. У рамках цього процесу оцінка приватної компанії зросла приблизно до 127 мільярдів доларів, повідомляє CNBC.

Космічна компанія Маска має на меті залучити нового капіталу у розмірі 1,725 мільярда доларів, за ціною акцій на рівні 70 доларів за штуку.

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Примітно, що в лютому SpaceX розділила ціну своїх акцій 10 до 1, що знизило вартість звичайних активів до 56 доларів за штуку — при цьому нова оцінка представляє зростання на 25%.

Водночас SpaceX також проводить вторинний продаж активів інсайдерам компанії та акціонерам на суму до 750 мільйонів доларів. Компанія регулярно проводить ці вторинні пропозиції як спосіб для давніх акціонерів продавати акції. Варто також враховувати, що SpaceX залишається приватною компанією з моменту її заснування більше ніж 20 років тому.

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