SpaceX планує залучити новий капітал у розмірі 1,7 мільярда доларів — Finance.ua

Примітно, що в лютому SpaceX розділила ціну своїх акцій 10 до 1, що знизило вартість звичайних активів до 56 доларів за штуку — при цьому нова оцінка представляє зростання на 25%.
Водночас SpaceX також проводить вторинний продаж активів інсайдерам компанії та акціонерам на суму до 750 мільйонів доларів. Компанія регулярно проводить ці вторинні пропозиції як спосіб для давніх акціонерів продавати акції. Варто також враховувати, що SpaceX залишається приватною компанією з моменту її заснування більше ніж 20 років тому.