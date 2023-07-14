SpaceX Маска наблизилася до оцінки в $150 мільярдів після продажу акцій інвесторам — Finance.ua

SpaceX Маска наблизилася до оцінки в $150 мільярдів після продажу акцій інвесторам
Космічна компанія SpaceX Ілона Маска продала новим та існуючим інвесторам акцій на суму до 750 млн дол, за 81 дол за акцію — на тлі цього оцінка компанії наблизилась до 150 млн дол.
Про це пише CNBC.
«Наразі компанія не оголошувала про залучення нового капіталу, а пропозиція про купівлю є вторинним продажем існуючих акцій. У квітні Маск заявив, що компанія „не очікує необхідності залучення фінансування“ для подальшої підтримки програм Starship, Starlink та інших ініціатив», — пише видання.
SpaceX зазвичай проводить такі вторинні розміщення акцій приблизно двічі на рік, щоб дати можливість співробітникам та іншим акціонерам компанії продати акції.
Читайте також
Нова ціна акцій приблизно на 5% вища за попередню на вторинному ринку, яка становила 77 доларів за штуку, при оцінці компанії в 140 мільярдів доларів. SpaceX не відповіла на запит CNBC прокоментувати пропозицію про покупку.
Раніше про плани компанії продати акції повідомляли Bloomberg і The Wall Street Journal.
SpaceX продовжує залишатися однією з найдорожчих приватних компаній у світі.
Компанія встановила майже монополію на ринку запусків супутників у США завдяки ракетам Falcon.
У січні цього року капіталізація SpaceX зросла до 137 млрд дол — компанія тоді також залучила близько 750 млн дол через приватне розміщення акцій за ціною 77 дол за акцію.
Поділитися новиною