SpaceX доставила на орбіту 40 інтернет-супутників OneWeb — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

SpaceX доставила на орбіту 40 інтернет-супутників OneWeb

Технології&Авто
10
Ракета компанії SpaceX Falcon 9 доставила 40 супутників комунікаційної компанії OneWeb.
Про це повідомила SpaceX у Twitter.
Пуск ракети відбувся у понеділок о 23:50 за часом Східного узбережжя США, або у вівторок 10 січня о 06:50 за Київським часом. Ракета стартувала з мису Канаверал у Флориді.
Пізніше SpaceX повідомила про приземлення багаторазового першого ступеня ракети на майданчику Landing Zone 1 на космодромі на мисі Канаверал.
Також компанія OneWeb заявила про від’єднання останнього супутника та налагоджування з ними зв’язку.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.