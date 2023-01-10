SpaceX доставила на орбіту 40 інтернет-супутників OneWeb — Finance.ua

SpaceX доставила на орбіту 40 інтернет-супутників OneWeb
Ракета компанії SpaceX Falcon 9 доставила 40 супутників комунікаційної компанії OneWeb.
Про це повідомила SpaceX у Twitter.
Пуск ракети відбувся у понеділок о 23:50 за часом Східного узбережжя США, або у вівторок 10 січня о 06:50 за Київським часом. Ракета стартувала з мису Канаверал у Флориді.
Пізніше SpaceX повідомила про приземлення багаторазового першого ступеня ракети на майданчику Landing Zone 1 на космодромі на мисі Канаверал.
Також компанія OneWeb заявила про від’єднання останнього супутника та налагоджування з ними зв’язку.
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