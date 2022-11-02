Союзники цьогоріч надали Україні зброї на суму, що становить 86% військового бюджету рф — Finance.ua

Союзники цьогоріч надали Україні зброї на суму, що становить 86% військового бюджету рф Вчора 10:15

Загальна військова допомога, надана Україні країнами Заходу в поточному році, складає 41,3 млрд євро, що становить 86% від військового бюджету країни-агресора — російської федерації.

Як передає Укрінформ, відповідну інфографіку навів у Твіттері постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

«Військова допомога, яку Україна отримала у 2022 році, на 14% менша за військовий бюджет росії. Ця та інша інформація по країнам, включаючи % їх власного військового бюджету, виділеного Україні, згідно з даними Кільського інституту світової економіки станом на жовтень 2022 року. Ми цінуємо кожну гривню, фунт, долар і євро», — зазначив Кислиця.

Згідно з даними, наведеними дипломатом, загальна військова допомога від західних партнерів за 10 місяців цього року перевищила військовий бюджет України на 2022 рік у 7,6 раза.

Найбільший відсоток від власних оборонних бюджетів України виділили країни Балтії та Польща.

Зокрема, беззаперечними лідерами у цьому списку є Латвія та Естонія, які надали Україні озброєння на суми, що становлять 41% та 37% їхніх військових бюджетів відповідно.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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