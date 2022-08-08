SoundCloud звільнить 20% працівників по всьому світу — Finance.ua

SoundCloud звільнить 20% працівників по всьому світу Сьогодні 00:03 — Фондовий ринок

SoundCloud звільнить 20% працівників по всьому світу

Стримінг SoundCloud звільняє 20% працівників по всьому світу через «поточний економічний клімат».

Про це пише The Verge , із посиланням на службову записку для працівників.

«Сьогоднішня зміна позиціонує SoundCloud у довгостроковій перспективі та ставить нас на шлях стійкої прибутковості. Ми вже почали ухвалювати розумні фінансові рішення по всій компанії, і тепер це поширюється на скорочення нашої команди», — повідомив генеральний директор компанії Майкл Вайсман.

Імена працівників, які потраплять під скорочення, стануть відомі протягом кількох днів.

У 2017 році SoundCloud вже звільнила близько 40% працівників, пояснивши це тим, що це необхідно для «довгострокового незалежного успіху компанії».

SoundCloud — лише одна з багатьох технологічних компаній, які нещодавно оголосили про звільнення. У червні стало відомо, що штат співробітників Tesla буде скорочено на 10% протягом трьох місяців. Раніше Маск попереджав про плани скоротити штат через «погане передчуття» щодо економічної ситуації.

У червні Spotify повідомив у службовій записці компанії, що скоротить найм співробітників на 25% і «оцінить зростання чисельності персоналу». Інші компанії, такі як Google, Twitter і Meta, також нещодавно оголосили про те, що уповільнять чи заморозять прийом на роботу працівників, в той час як Apple, пише The Verge, має намір уповільнити найм у 2023 році.

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