Соратник Зеленського пояснив, кому саме хочуть надавати множинне громадянство — Finance.ua

Соратник Зеленського пояснив, кому саме хочуть надавати множинне громадянство Сьогодні 09:30 — Казна та Політика

Соратник Зеленського пояснив, кому саме хочуть надавати множинне громадянство

Голова комітету Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко наголошує, що треба боротися за громадян, які виїхали з України.

інтерв'ю «Главкому» він розповів про цілі президентського законопроєкту.

Політик наголошує, що множинне громадянство дуже розповсюджене в Європі, адже це зручно: «В Європі громадянин є не тільки громадянином своєї країни, а й Євросоюзу. Тут головна перешкода для сприйняття — радянська ментальність, бо в минулому сприймали наявність громадянства іншої країни як зраду Батьківщини. Треба позбутися психологічно цієї радянщини».

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За його словами, одна з головних цілей цього законопроєкту — охопити тих українців, які зараз проживають за кордоном, і тих іноземців, що воюють на українському боці. Основна ідея в тому, що в Україні важка демографічна криза, мільйони людей опинилися за кордоном, і не відомо, коли і скільки з них повернеться.

«Такий закон, на мою думку, має створювати стимули для етнічних українців підтримувати зв’язок зі своєю Батьківщиною. Просто уявіть ситуацію: молода людина 17 років, що поки не підлягає мобілізації, виїхала на навчання у Німеччину чи США, здобула там освіту, роботу і в неї виникає питання, чи повертатися додому? За період навчання вона може отримати місцеве громадянство і таким чином постане перед дилемою — чи рвати повністю зв’язки з Україною? Щоб цього не сталося, вважаю, що нам треба боротися за наших громадян, які виїхали», — зауважує Олександр Мережко.

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Також він розповідає, що цей законопроєкт може бути спрямований на діаспору. Політик наголошує, що багато людей, які приїхали до Латинської Америки ще після Другої світової війни, мають там дітей, але відчувають себе українцями і хотіли би отримати українське громадянство.

«Якщо наші діаспоряни, маючи і американське, і українське громадянство, будуть впливати в корисному для нас руслі на зовнішню політику США, то це теж важливо», — розповідає Олександр Мережко.

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Нардеп наголосив, що законопроєкт передбачає те, що українці, які народилися за кордоном і мають інше громадянство, зможуть отримати також і українське громадянство та зробити свій внесок у розвиток України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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