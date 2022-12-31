Сонячні батареї швидкого розгортання знижують вартість енергії — Finance.ua

Сонячні батареї швидкого розгортання знижують вартість енергії Сьогодні 03:12 — Енергетика

Сонячні батареї швидкого розгортання знижують вартість енергії

Австралійська компанія 5B розробила навісну складану сонячну батарею для швидкої та простої установки у промислових масштабах. Команда із 10 осіб здатна покрити площу футбольного поля масивом потужністю 1,1 МВт за один день.

Компанія заявляє, що це не тільки найшвидший масив для встановлення, його також набагато простіше складати та переміщати, ніж інші конструкції, що робить його придатним для непостійних майданчиків.

Ідея досить проста — 5B збирає блоки Maverick з 40-90 великих сонячних панелей на заводі. Ряди осередків закріплені на петлях з обох кінців, що дозволяє акуратно складати в транспортувальний контейнер. Вони укладаються у вантажівки, щоб їх вивезли на місце, де їх знімають із вантажівки за допомогою вилкового навантажувача. Потрібна тільки команда з трьох осіб, щоб розгорнути блоки в масиви та з’єднати їх, і ця команда може розгорнути близько мегавата сонячної енергії на тиждень.

Компанія заявляє, що її східно-західне компонування забезпечує вдвічі більше енергії, ніж установка одновісного трекера для даної площі, і це також швидший та дешевший процес встановлення. «Підключи та працюй» веде до зниження кінцевої вартості енергії до 20%.

Вартість самих панелей завжди була найбільшою статтею витрат на сонячні батареї, тому витрати на встановлення були значно меншими у схемі. Це дещо змінилося, оскільки ціни на панелі знизилися — згідно зі звітом IRENA за 2019 рік, витрати на установку можуть змінюватись від 10% до більше від загальної вартості сонячної ферми.

Таким чином, масив промислового масштабу, який можна розгорнути так швидко, використовуючи так мало робітників, напевно, буде великою перевагою.

Portaltele За матеріалами:

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