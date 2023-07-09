Sony презентувала стереосистему з трьох бездротових колонок із об'ємним звуком — Finance.ua

Sony презентувала стереосистему з трьох бездротових колонок із об'ємним звуком Сьогодні 02:58 — Фондовий ринок

Sony презентувала стереосистему з трьох бездротових колонок із об'ємним звуком

Велика новина від Sony: вони оголосили про запуск нової бездротової аудіосистеми HT-AX7. Цей продукт гарантує занурення в глибокий, об'ємний звук, що наповнює простір усього приміщення завдяки створенню 360-градусної звукової карти. Ця нова технологія перетворює звичайний досвід прослуховування музики в щось набагато більш емоційно насичене і глибоке.

На відміну від традиційних стереосистем, HT-AX7 не вимагає складної установки або підключення. Система складається з трьох бездротових колонок, які можна просто розставити по кімнаті та запустити відтворення. Далі, спеціально розроблені інтелектуальні алгоритми (та додаток Sony | Home Entertainment Connect) забезпечують створення потужного, об'ємного звуку.

Стосовно підключення, система може бути підключена до джерела звуку через Bluetooth 5.2 або USB. Це надає гнучкість використання з різними пристроями. Також, можливо використання HT-AX7 як однієї великої колонки, коли менші колонки розташовані на великій.

Що стосується автономності, Sony HT-AX7 відтворює музику до 30 годин без перерви. Більша колонка заряджається за 4,5 години, а менші - за 4 години. Sony також обіцяє, що всього 10 хвилин зарядки забезпечать до 2,5 годин відтворення — це зручно, якщо ви в поспіху.

Ціна нової бездротової аудіосистеми HT-AX7 від Sony складає 500 доларів. Для технологічного шедевра, який пропонує неперевершене аудіо-досвід, це здається цілком виправданою інвестицією.

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