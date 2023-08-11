Sony очікує високих доходів за фінансовий рік завдяки сильним результатам PlayStation — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Sony очікує високих доходів за фінансовий рік завдяки сильним результатам PlayStation

Фондовий ринок
16
Sony очікує високих доходів за фінансовий рік завдяки сильним результатам PlayStation
Sony очікує високих доходів за фінансовий рік завдяки сильним результатам PlayStation
Дохід Sony в I кварталі цього фінансового року порівняно з минулим роком збільшився на 33%, до 3 трлн єн ($20,7 млрд). Натомість операційний прибуток компанії впав на 31% і склав 253 млрд ієн.
Про це пише CNBC.
Sony заявила, що її операційний прибуток постраждав від значного зниження прибутку від фінансових послуг та кіно- й фотобізнесу. Прибуток від фінансових послуг Sony впав на 61%, а кінопідрозділ втратив 68% цього показника.
З усім тим, Sony підвищила свій прогноз доходів на весь рік на 6% до 12,2 трлн єн. Це пов’язано із сильним показникам ігрового підрозділу PlayStation. Sony покращила прогноз продажів ігор та мережевих сервісів на 7% до 4,2 трлн єн. Прогноз прибутку залишився незмінним — 270 млрд єн.
Читайте також
Sony очікує, що рік для її ігрового бізнесу PlayStation буде дуже успішним. У квітні-червні компанія продала 3,3 млн одиниць PlayStation 5, що на 38% більше порівняно з минулим роком.
Раніше повідомлялося, що Sony Group збільшить витрати на дослідження та розробки в ігровому сегменті, оскільки прагне вдосконалити технології в іграх із живим спілкуванням та новій сфері «розширеної реальності», яка поєднує фізичний та цифровий світи.
У фінансовому році, що закінчується в березні 2024 року, компанія вкладе 300 млрд єн (близько $2,13 млрд) у дослідження та розробки для свого ігрового сегмента.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь!

За матеріалами:
mezha.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.