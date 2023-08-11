Sony очікує високих доходів за фінансовий рік завдяки сильним результатам PlayStation — Finance.ua

Sony очікує високих доходів за фінансовий рік завдяки сильним результатам PlayStation Сьогодні 04:08 — Фондовий ринок

Sony очікує високих доходів за фінансовий рік завдяки сильним результатам PlayStation

Дохід Sony в I кварталі цього фінансового року порівняно з минулим роком збільшився на 33%, до 3 трлн єн ($20,7 млрд). Натомість операційний прибуток компанії впав на 31% і склав 253 млрд ієн.

Про це пише CNBC

Sony заявила, що її операційний прибуток постраждав від значного зниження прибутку від фінансових послуг та кіно- й фотобізнесу. Прибуток від фінансових послуг Sony впав на 61%, а кінопідрозділ втратив 68% цього показника.

З усім тим, Sony підвищила свій прогноз доходів на весь рік на 6% до 12,2 трлн єн. Це пов’язано із сильним показникам ігрового підрозділу PlayStation. Sony покращила прогноз продажів ігор та мережевих сервісів на 7% до 4,2 трлн єн. Прогноз прибутку залишився незмінним — 270 млрд єн.

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Sony очікує, що рік для її ігрового бізнесу PlayStation буде дуже успішним. У квітні-червні компанія продала 3,3 млн одиниць PlayStation 5, що на 38% більше порівняно з минулим роком.

Раніше повідомлялося, що Sony Group збільшить витрати на дослідження та розробки в ігровому сегменті, оскільки прагне вдосконалити технології в іграх із живим спілкуванням та новій сфері «розширеної реальності», яка поєднує фізичний та цифровий світи.

У фінансовому році, що закінчується в березні 2024 року, компанія вкладе 300 млрд єн (близько $2,13 млрд) у дослідження та розробки для свого ігрового сегмента.

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