SoftBank продасть 9% акцій Alibaba з прибутком у $34 млрд — Finance.ua

SoftBank продасть 9% акцій Alibaba з прибутком у $34 млрд
Японська інвестиційно-технологічна компанія SoftBank Group Corp. планує відобразити у звітності за третій квартал доподатковий прибуток у розмірі понад $34 млрд від продажу значної частки паперів китайського інтернет-гіганта Alibaba Group Holding Ltd.
Рада директорів SoftBank у середу схвалила продаж близько 242 млн американських депозитарних розписок Alibaba, після чого її частка в китайській компанії знизиться до 14,6% з 23,7% на кінець червня, повідомляє агентство Bloomberg.
Угода відбудеться у формі дострокового виконання форвардних контрактів — тобто компанія відмовиться від можливості на якомусь етапі повернути право на папери Alibaba, які стосуються цих форвардних контрактів. У другому кварталі SoftBank продала форвардні контракти на ADR Alibaba на суму $10,5 млрд і ще на $6,8 млрд з початку третього кварталу.
SoftBank сподівається таким чином поправити свою балансову відомість після провального другого кварталу, в якому основний інвестфонд компанії Vision Fund отримав збиток у розмірі 2,33 трлн єн ($17,32 млрд).
Напередодні стало відомо, що SoftBank продала всі акції сервісу замовлення таксі і доставки їжі Uber Technologies Inc.
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