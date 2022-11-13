Соцпрацівники отримуватимуть доплати до зарплат — Finance.ua

Соцпрацівники отримуватимуть доплати до зарплат Сьогодні 07:46 — Особисті фінанси

Соцпрацівникам доплачуватимуть за роботу. Як заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час телемарафону, таку ініціативу Мінсоцполітики реалізує спільно з ЮНІСЕФ.

«Ми розуміємо, що фахівцям, які здійснюють догляд за людьми, не вистачає заробітної плати — це поки не дуже високооплачувана в Україні робота. І ми разом з ЮНІСЕФ запровадимо доплати всім фахівцям соціальної роботи, щоб зробити їхню працю більш престижною, більш затребуваною й збільшити кількість працівників у цих напрямах, бо їх нам справді не вистачає», — наголосила посадовиця.

За словами Жолнович, наразі в соціальній сфері задіяно близько 250 тисяч людей. Але на соціальних працівників значно збільшилось навантаження через війну й збільшення кількості тих, хто потребує допомоги. Як розповідала міністерка раніше, наразі один соціальний працівник має обслуговувати 10–30 тисяч людей.

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