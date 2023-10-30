Соцмережа X запустила кілька рівнів підписки до $16 на місяць — Finance.ua

Соцмережа X запустила кілька рівнів підписки до $16 на місяць Сьогодні 18:00

Соцмережа X запустила кілька рівнів підписки до $16 на місяць

Соцмережа X, яка належить Ілону Маску, почала пропонувати нові платні рівні підписки для користувачів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Користувачі зможуть платити 3 долари на місяць за базовий рівень, який надає такі функції, як можливість редагувати пости і завантажувати довші відео.

Інший рівень передбачає плату у 8 доларів та 16 доларів на місяць за підписку преміум+, щоб отримати такі переваги, як синя галочка, розподіл доходів від реклами та меншу кількість або відсутність реклами у своїх стрічках новин. Користувачі, які підписуються через платформи iOS та Android від Apple Inc., платитимуть за підписку більше.

Після того, як Маск купив компанію рік тому, X відійшла від реклами і перейшла на платну підписку. Згідно з новим аналізом незалежного дослідника Тревіса Брауна, від 950 тис. до 1,2 млн людей зараз платять за преміум-сервіс у соцмережі X 8 доларів щомісяця.

Нагадаємо, Ілон Маск планує перетворити соціальну мережу X (колишній Twitter) на фінансовий центр, який буде «керувати всім, що пов’язано з грошима» у житті людини.

Укрінформ За матеріалами:

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