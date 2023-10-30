Соцмережа X запустила кілька рівнів підписки до $16 на місяць — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Соцмережа X запустила кілька рівнів підписки до $16 на місяць

0
Соцмережа X запустила кілька рівнів підписки до $16 на місяць
Соцмережа X запустила кілька рівнів підписки до $16 на місяць
Соцмережа X, яка належить Ілону Маску, почала пропонувати нові платні рівні підписки для користувачів.
Про це повідомляє Bloomberg.
Користувачі зможуть платити 3 долари на місяць за базовий рівень, який надає такі функції, як можливість редагувати пости і завантажувати довші відео.
Інший рівень передбачає плату у 8 доларів та 16 доларів на місяць за підписку преміум+, щоб отримати такі переваги, як синя галочка, розподіл доходів від реклами та меншу кількість або відсутність реклами у своїх стрічках новин. Користувачі, які підписуються через платформи iOS та Android від Apple Inc., платитимуть за підписку більше.
Читайте також
Після того, як Маск купив компанію рік тому, X відійшла від реклами і перейшла на платну підписку. Згідно з новим аналізом незалежного дослідника Тревіса Брауна, від 950 тис. до 1,2 млн людей зараз платять за преміум-сервіс у соцмережі X 8 доларів щомісяця.
Нагадаємо, Ілон Маск планує перетворити соціальну мережу X (колишній Twitter) на фінансовий центр, який буде «керувати всім, що пов’язано з грошима» у житті людини.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.