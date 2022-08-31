Соціологи назвали відсоток українських біженців, які мають намір повертатися додому — Finance.ua
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Соціологи назвали відсоток українських біженців, які мають намір повертатися додому

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Понад третина (36%) українських біженців, які перебувають за кордоном, планують повернутися до України. Але лише після того, як переконаються, що у регіоні, де вони жили, безпечно перебувати. Про це свідчать результати соціологічного опитування «Настрою та оцінки українських біженців», яке провела соціологічна служба Центру Разумкова з 20 липня по 25 серпня 2022 року, пише uamedia.eu.
Ще 35% респондентів планують повернутися до України одразу після закінчення війни, 13% — через рік чи через кілька років після закінчення війни, 7% — після того, як відновить роботу підприємство, на якому вони працювали, чи будуть впевнені, що знайдуть іншу роботу у себе вдома, йдеться у звіті.
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11% планують повернутись найближчим часом, а 7% взагалі не планують повертатися додому в Україну.
88% респондентів, які планують повертатися в Україну, відповіли, що після повернення мають намір оселитися в тій же області, де мешкали до війни, 7% — що планують оселитися в іншій області (переважно це жителі східного регіону), зазначає соціологічна служба.
За матеріалами:
Finance.ua
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