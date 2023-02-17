Соціальні виплати у 2023 році: які продовжені автоматично, а коли треба звертатися повторно — Finance.ua

Соціальні виплати у 2023 році: які продовжені автоматично, а коли треба звертатися повторно Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

Соціальні виплати у 2023 році: які продовжені автоматично, а коли треба звертатися повторно

З 1 січня 2023 року соціальні виплати автоматично продовжено на весь період дії воєнного стану плюс один місяць після його завершення. Але в деяких випадках отримувачам допомог необхідно звернутися до органів соцзахисту.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Кому за виплатами звертатись не потрібно

У першу чергу виплати продовжені дітям у складних життєвих обставинах, зокрема:

дітям, над якими здійснюють опіку чи піклування;

які є хворими на тяжкі захворювання;

які мають інвалідність або чиї батьки ухиляються від сплати аліментів.

Читайте також На соцвиплати в січні спрямували майже 37 мільярдів (інфографіка)

Також продовжено строк виплат допомог громадянам:

які не мають права на пенсію та/або є особами з інвалідністю;

які мають інвалідність з дитинства або доглядають за такими особами (з інвалідністю I та II групи з психічними розладами).

Працездатні особи, які вимушено не працюють через догляд за особою з інвалідністю I групи або особою, яка досягла 80-річного віку, мають перехідний механізм виплати раніше призначених щомісячних компенсацій до 31 грудня 2023 року.

Читайте також Мінфін готує перевірку законності виплат пенсіонерам в Україні

Допомога на проживання ВПО теж продовжена автоматично без необхідності подачі будь-яких документів.

Кому треба звернутись до органів соцзахисту

В окремих випадках отримувачам допомог необхідно звернутися до органів соцзахисту, щоб підтвердити своє право на подальше отримання допомоги.

Зокрема, мова йде про допомогу малозабезпеченим родинам та одиноким матерям, які отримують виплати на дітей, особам, які отримували тимчасову допомогу через досягнення загального пенсійного віку, але не набули права на пенсію, оскільки право на такі виплати повʼязано з оцінкою фінансово-майнового стану родин.

У Мінсоцполітики наголосили, що звертатись за продовженням отримання виплат малозабезпеченим, одиноким та особам, які отримували тимчасову допомогу через досягнення загального пенсійного віку, але не набули права на пенсію, не потрібно, якщо отримувач таких допомог живе на тимчасово окупованій території або територіях проведення активних бойових дій. У цих випадках продовження також відбувається автоматично без звернення.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.