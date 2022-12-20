Соціальне житло у Львові: ЄС виділить на будівництво €19,5 мільйон — Finance.ua
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Соціальне житло у Львові: ЄС виділить на будівництво €19,5 мільйон

Нерухомість
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Єврокомісія підписала угоду зі Львовом про виділення 19,5 мільйона євро на будівництво соціального житла для українців, які постраждали внаслідок війни.
Про це в повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
«Європейська комісія виділить 19,5 мільйона євро на будівництво соціального житла у Львові для українців, які постраждали від війни. Таку угоду підписали щойно з Катериною Матерновою, яка очолює групу підтримки України в ЄС. Вперше таку велику суму Єврокомісія виділяє саме на місто», — написав Садовий.
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Він наголосив, що 23 грудня завершується міжнародний архітектурний конкурс на будівництво цього житла. Архітектори мають запропонувати якісний проєкт, який у найкоротші терміни буде реалізовано.
Нагадаємо, у вересні в Україні розпочала роботу програма тимчасового соціального житла для багатодітних родин, вимушених переселенців та родин, житло яких зруйноване внаслідок бойових дій. Уряд напрацьовує різноманітні механізми вирішення житлової проблеми українців, яких агресор позбавив даху над головою. Один із них — надання житла для тимчасового проживання.
За матеріалами:
Укрінформ
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