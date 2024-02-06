Соціальна мережа Bluesky стає доступною для всіх — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Соціальна мережа Bluesky стає доступною для всіх

Технології&Авто
137
Соціальна мережа Bluesky стає доступною для всіх
Соціальна мережа Bluesky стає доступною для всіх, www.nytimes.com
Децентралізована соціальна мережа Bluesky, співзасновником якої був колишній генеральний директор Twitter Джек Дорсі, відмовилась від системи запрошень, ставши загальнодоступною.
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що Bluesky наразі налічує близько 3 млн користувачів. Раніше соцмережа допускала нових користувачів лише за допомогою коду запрошення, щоб гарантувати, що технологія, яка підтримує мережу, зможе впоратися з трафіком.
Читайте також
Ще однією ключовою ознакою Bluesky є децентралізація, оскільки дані користувачів переходять під їх повний контроль і компанії більше не мають на них прав.
З часом Bluesky став одним з головних альтернатив X, особливо для тих, хто розчарувався у власнику компанії Ілоні Маску. Дорсі залишив Twitter наприкінці 2021 року, хоча зусилля Bluesky продовжуються як окрема організація, невідомо, чи прийме X коли-небудь протокол AT.
За статистикою data.ai, до квітня 2023 року цей додаток на IOS отримав понад 375 тис. завантажень. Зараз застосунок доступний і для Android. Раніше долучитися до Bluesky можна було лише за запрошенням.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.