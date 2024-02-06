Соціальна мережа Bluesky стає доступною для всіх — Finance.ua

Соціальна мережа Bluesky стає доступною для всіх Вчора 20:25 — Технології&Авто

Соціальна мережа Bluesky стає доступною для всіх, www.nytimes.com

Децентралізована соціальна мережа Bluesky, співзасновником якої був колишній генеральний директор Twitter Джек Дорсі, відмовилась від системи запрошень, ставши загальнодоступною.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що Bluesky наразі налічує близько 3 млн користувачів. Раніше соцмережа допускала нових користувачів лише за допомогою коду запрошення, щоб гарантувати, що технологія, яка підтримує мережу, зможе впоратися з трафіком.

Ще однією ключовою ознакою Bluesky є децентралізація, оскільки дані користувачів переходять під їх повний контроль і компанії більше не мають на них прав.

З часом Bluesky став одним з головних альтернатив X, особливо для тих, хто розчарувався у власнику компанії Ілоні Маску. Дорсі залишив Twitter наприкінці 2021 року, хоча зусилля Bluesky продовжуються як окрема організація, невідомо, чи прийме X коли-небудь протокол AT.

За статистикою data.ai , до квітня 2023 року цей додаток на IOS отримав понад 375 тис. завантажень. Зараз застосунок доступний і для Android. Раніше долучитися до Bluesky можна було лише за запрошенням.

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