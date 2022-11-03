«Смілива гривня»: в НБУ розповіли, яку суму зібрали для ЗСУ — Finance.ua
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«Смілива гривня»: в НБУ розповіли, яку суму зібрали для ЗСУ

Казна та Політика
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«Смілива гривня»: в НБУ розповіли, яку суму зібрали для ЗСУ
«Смілива гривня»: в НБУ розповіли, яку суму зібрали для ЗСУ
Завдяки благодійній акції «Смілива гривня» від Національного банку на потреби Збройних сил вдалось зібрати майже 5 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
«Благодійна акція Національного банку „Смілива гривня“ завершена! Усього за три місяці — з 1 серпня до 31 жовтня — усі разом ми зібрали монетами майже 5 млн грн. Зібрані кошти перераховані на спецрахунок НБУ, відкритий для потреб оборони України», — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що в межах акції кожен міг передати для допомоги українським військовим монети номіналом 10, 50 копійок та 1, 2, 5, 10 гривень через мережу банків-партнерів:
  • Ощадбанк;
  • ПУМБ;
  • IBOX BANK;
  • АТ «Мотор-Банк»;
  • Індустріалбанк;
  • Банк Інвестицій та Заощаджень;
  • Радабанк;
  • RwSbank — РВС банк;
  • ПАО «МТБ БАНК»;
  • Український банк реконструкції та розвитку;
  • Укргазбанк;
  • А-Банк;
  • IdeaBank;
  • Банк Південний.
А також магазинів — Comfy та Hollywood Mall — ТРЦ Голлівуд у Чернігові.
Крім того, можна було передати неплатіжні монети 1, 2, 5, 25 копійок, вкинувши їх до скриньки у відділеннях ПУМБу або в НБУ (м. Київ, Контрактова площа, 2а).
Еквівалент зібраних монет також перераховано на спецрахунок.
«Ми надзвичайно вдячні кожному, хто робить свій внесок у перемогу, навіть, якщо йдеться лише про 10 копійок. Також цінним є те, що до акції зі збору монет на потреби оборони активно долучалися діти та навчальні заклади. Участь у акції взяли 2 573 навчальні заклади з усіх куточків України, навіть з окупованих територій», — прокоментував заступник Голови Національного банку України Олексій Шабан.
У Нацбанку додали, що якщо через ракетні обстріли та перебої зі світлом ви не встигли передати зібрані монети до пунктів приймання до кінця акції, то до 4 листопада включно їх ще можна буде перерахувати на спецрахунок у межах акції «Смілива гривня» (лише у відділеннях Ощадбанку).

Де краще зберігати заощадження тим, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях

За матеріалами:
Finance.ua
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