«Смілива гривня»: в НБУ розповіли, яку суму зібрали для ЗСУ — Finance.ua

«Смілива гривня»: в НБУ розповіли, яку суму зібрали для ЗСУ Вчора 09:45 — Казна та Політика

«Смілива гривня»: в НБУ розповіли, яку суму зібрали для ЗСУ

Завдяки благодійній акції «Смілива гривня» від Національного банку на потреби Збройних сил вдалось зібрати майже 5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Благодійна акція Національного банку „Смілива гривня“ завершена! Усього за три місяці — з 1 серпня до 31 жовтня — усі разом ми зібрали монетами майже 5 млн грн. Зібрані кошти перераховані на спецрахунок НБУ, відкритий для потреб оборони України», — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що в межах акції кожен міг передати для допомоги українським військовим монети номіналом 10, 50 копійок та 1, 2, 5, 10 гривень через мережу банків-партнерів:

Ощадбанк;

ПУМБ;

IBOX BANK;

АТ «Мотор-Банк»;

Індустріалбанк;

Банк Інвестицій та Заощаджень;

Радабанк;

RwSbank — РВС банк;

ПАО «МТБ БАНК»;

Український банк реконструкції та розвитку;

Укргазбанк;

А-Банк;

IdeaBank;

Банк Південний.

А також магазинів — Comfy та Hollywood Mall — ТРЦ Голлівуд у Чернігові.

Крім того, можна було передати неплатіжні монети 1, 2, 5, 25 копійок, вкинувши їх до скриньки у відділеннях ПУМБ у або в НБУ (м. Київ, Контрактова площа, 2а).

Еквівалент зібраних монет також перераховано на спецрахунок.

«Ми надзвичайно вдячні кожному, хто робить свій внесок у перемогу, навіть, якщо йдеться лише про 10 копійок. Також цінним є те, що до акції зі збору монет на потреби оборони активно долучалися діти та навчальні заклади. Участь у акції взяли 2 573 навчальні заклади з усіх куточків України, навіть з окупованих територій», — прокоментував заступник Голови Національного банку України Олексій Шабан.

У Нацбанку додали, що якщо через ракетні обстріли та перебої зі світлом ви не встигли передати зібрані монети до пунктів приймання до кінця акції, то до 4 листопада включно їх ще можна буде перерахувати на спецрахунок у межах акції «Смілива гривня» (лише у відділеннях Ощадбанк у).

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