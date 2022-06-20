Словаччина запропонувала використовувати нафтопровід «Дружба» для постачання пального до України — Finance.ua

Словаччина запропонувала використовувати нафтопровід «Дружба» для постачання пального до України

Вчора 20:21 — Енергетика

Стало відомо, що Словаччина запропонувала переобладнати для постачань пального до України нафтопровід «Дружба», по якому до країни надходить російська нафта.

Про це заявив міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик, передає ExPro.

Деталі. «В Україні більшу частину нафтопереробних заводів зруйновано. Україні потрібне паливо. Магістральна труба „Дружби“ використовується для імпорту сирої нафти. Друга труба може бути пристосована для транспортування готової продукції — дизельного палива чи бензину за умов розумних інвестицій», — пояснив Сулик.

За його словами, техніко-економічне обґрунтування буде попередньо підготовлене словацьким оператором нафтопроводу Transpetrol.

Зазначається, що крім допомоги Україні, у цьому плані є і комерційна складова. Однак наразі незрозуміло, скільки часу займе перепрофілювання «Дружби» і скільки це коштуватиме.

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