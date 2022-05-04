Словаччина попросить у ЄС виняток при введенні ембарго на нафту рф — Finance.ua

Словаччина попросить у ЄС виняток при введенні ембарго на нафту рф

Вчора 08:26 — Енергетика

Словаччина попросить у ЄС виняток при введенні ембарго на нафту рф

Словаччина має намір домагатися для себе виключення в разі запровадження Євросоюзом заборони на постачання російської нафти.

Про це повідомив віце-прем’єр і міністр економіки Ріхард Сулик, передає Reuters.

За його словами, росія забезпечує 100% потреб словацьких споживачів у нафті.

«Словаччина наполягатиме на наданні виключення для себе в разі рішення Євросоюзу запровадити ембарго на постачання нафти», — сказав Сулик журналістам за підсумками позачергової зустрічі міністрів енергетики ЄС.

З посиланням на представників Євросоюзу Reuters пише, що ЄС може піти на поступки Угорщині і Словаччині задля збереження єдності. Є два варіанти — виняток або тривалий перехідний період.

Напередодні повідомлялося, що Угорщина, Австрія та Словаччина, які до останнього часу блокували нафтові санкції, змінили рішення.

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