Словаччина попросить у ЄС виняток при введенні ембарго на нафту рф — Finance.ua
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Словаччина попросить у ЄС виняток при введенні ембарго на нафту рф

Вчора 08:26Енергетика
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Словаччина попросить у ЄС виняток при введенні ембарго на нафту рфСловаччина попросить у ЄС виняток при введенні ембарго на нафту рф
Словаччина має намір домагатися для себе виключення в разі запровадження Євросоюзом заборони на постачання російської нафти.
Про це повідомив віце-прем’єр і міністр економіки Ріхард Сулик, передає Reuters.
За його словами, росія забезпечує 100% потреб словацьких споживачів у нафті.
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«Словаччина наполягатиме на наданні виключення для себе в разі рішення Євросоюзу запровадити ембарго на постачання нафти», — сказав Сулик журналістам за підсумками позачергової зустрічі міністрів енергетики ЄС.
З посиланням на представників Євросоюзу Reuters пише, що ЄС може піти на поступки Угорщині і Словаччині задля збереження єдності. Є два варіанти — виняток або тривалий перехідний період.
Напередодні повідомлялося, що Угорщина, Австрія та Словаччина, які до останнього часу блокували нафтові санкції, змінили рішення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Корреспондент.net
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