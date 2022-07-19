Словаччина хоче відмовитися від ядерного палива росії: вже шукає альтернативу — Finance.ua
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Словаччина хоче відмовитися від ядерного палива росії: вже шукає альтернативу

Енергетика
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Упродовж кількох місяців Словаччина веде переговори з метою знаходження постачальників ядерного палива для АЕС на заміну «Росатому».
Про це заявив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер на спільній з австрійським колегою пресконференції у Відні.
"Якщо говорити про атомну енергетику, то так — більш як половина енергії у Словаччині надходить від атомних електростанцій. І мова про реактори, які дотепер забезпечувалися російським паливом.
Але вже впродовж кількох місяців ми ведемо переговори з різними іншими постачальниками та хочемо знайти альтернативне паливо", — підкреслив Геґер.
За його словами, Словаччина чітко заявила, що хоче відмовитися від російських викопних джерел енергії, «при цьому в усіх сферах — чи то газ, нафта чи атомне паливо».
При цьому, словацький прем’єр визнав, що цей процес не буде швидким.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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