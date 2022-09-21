Слідом за Туреччиною банки Вірменії, В'єтнаму і Казахстану перестали приймати картки "Мир" — Finance.ua

Слідом за Туреччиною банки Вірменії, В'єтнаму і Казахстану перестали приймати картки "Мир" Вчора 13:32 — Фінтех і Картки

Слідом за Туреччиною банки Вірменії, В'єтнаму і Казахстану перестали приймати картки "Мир"

Після турецьких банків кредитні організації інших країн, які раніше приймали карти «Мир», перестають працювати з російською платіжною системою.

Про це пишуть «Известия».

Так, у call-центрах в’єтнамського банку BIDV та казахстанського «Халика» повідомили, що на даний момент не приймають російський «пластик», хоча раніше вони були перераховані на сайті НСПК як партнери.

«У кол-центрі в’єтнамського BIDV повідомили, що більше не беруть карти російської платіжної системи „Мир“. За словами співробітника банку, BIDV продовжує обслуговувати картки VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, а платіжної системи „Мир“ у цьому списку немає. У Народному банку Казахстану („Халик банк“) також перестали приймати карти „Мир“. У його call-центрі повідомили, що російські карти не обслуговуються ні через термінали, ні через банкомати», — йдеться у статті.

У ЦБ рф виданню повідомили, що закордонні партнери самі ухвалюють рішення щодо відкриття своєї інфраструктури для прийому карток «Мир».

На сайті платіжної системи «Мир» на 20 вересня було закрито розділ, в якому раніше повідомлялося про географію прийому карток.

20 вересня стало відомо, що у Вірменії банки також перестають обслуговувати російську платіжну систему «Мир».

Центробанк країни заявив, що рішення щодо роботи з російськими картками комерційні банки ухвалять самостійно. У вівторок вірменські ЗМІ повідомили, що обслуговування карток «Мир» у країні припинено, а власники російських карток не можуть зняти готівку в банкоматах.

Центробанк Вірменії у відповідь на відповідне запитання пояснив, що всі ризики, пов’язані з санкціями через продовження роботи з картами «Мир», несуть самі банки країни,.

Нагадаємо, турецький приватний банк Isbank, який вважається найбільшим за обсягом вкладів, оголосив про припинення обслуговування карт російської платіжної системи «Мир». Пізніше про це оголосив також Denizbank.

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