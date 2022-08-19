SkyUp отримала перший з початку війни новий літак — Finance.ua
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SkyUp отримала перший з початку війни новий літак

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SkyUp отримала перший з початку війни новий літак
SkyUp отримала перший з початку війни новий літак, skyup.aero
Українська лоукост-авіакомпанія SkyUp Airlines 16 серпня поповнила свій флот ще одним літаком, що став першим поповненням українського авіапарку з початку повномасштабної війни з росією.
Як зазначається в повідомленні перевізника, новий середньомагістральний Boeing 737-800 на 189 пасажирів випущено 2011 року, він отримає реєстраційний номер UR-SQM «Майк».
«Його салон виконаний у конфігурації Boeing SkyInterior — поліпшеним дизайном інтер’єру із світлодіодною підсвіткою і зручнішими та місткішими багажними полицями. SkyUp забезпечив переобладнання старих крісел на нові, ще сучасніші та комфортніші крісла Geven, які розробив відомий італійський дизайнер Джорджетто Джуджаро», — повідомляють в компанії.
Літак оснащений вінглетами, а восени за ініціативи SkyUp планується їх оновлення на роздвоєні Scimitar Winglets. Використання саме таких вінглетів спрямоване на зниження викидів вуглекислого газу в атмосферу та на економію палива.
Цієї осені UR-SQM буде пофарбований в класичну ліврею кольорів SkyUp. Він літатиме на міжнародних рейсах у Європі і, як тільки з’явиться така можливість, — в Україні.
Таким чином, наразі флот, яким на сьогодні оперує SkyUp Airlines, складається з двох літаків Boeing 737-700 NG на 149 місць та десяти Boeing 737-800 NG на 189 місць.
Зазначимо, що SkyUp, як і всі інші авіакомпанії, зараз не виконує рейсів в Україні через війну. Однак вона використовує свої літаки для перевезення пасажирів європейських та турецьких авіакомпаній, які винаймають їх разом з екіпажами на умовах так званого «мокрого лізингу», що дозволяє SkyUp продовжувати діяльність.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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