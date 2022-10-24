Скорочення персоналу в кожній п’ятій українській компанії: що чекає на ринок праці (інфографіка) — Finance.ua

Скорочення персоналу в кожній п’ятій українській компанії: що чекає на ринок праці (інфографіка) Вчора 09:06 — Особисті фінанси

Скорочення персоналу в кожній п’ятій українській компанії: що чекає на ринок праці (інфографіка)

Війна стала причиною кризових явищ на ринку праці. За сім місяців воєнної агресії рф проти України майже 40% компаній скоротили різну кількість персоналу. Ще 2% підприємств та організацій взагалі припинили свою діяльність.

Потреба в основній роботі чи у додаткових джерелах заробітку є гострою для багатьох українців. Проте на всіх роботи не вистачає, на період війни третина компаній припинила набір персоналу. Попри поступове відновлення ринку праці після повного падіння наприкінці лютого 2022 року, кількість вакансій залишається досі меншою, порівнюючи з довоєнним періодом. Про це йдеться в аналітиці grc.ua.

На жаль, хвиля скорочень ще триватиме. Як показує опитування українських компаній, проведене кадровим порталом grc.ua у вересні, у найближчі півроку планують скорочення персоналу майже 7% підприємств та організацій. 14,5% компаній передбачають з високою ймовірністю застосування цього непопулярного методу оптимізації витрат найближчим часом.

Трохи більше половини (58,1%) опитаних компаній поки не планують скорочення, проте припускають його ймовірність, адже тяжко робити точні прогнози у нестабільній ситуації війни.

Лише кожна п’ята компанія (20,5%) впевнена, що у найближчі півроку не здійснюватиме скорочення персоналу.

Серед тих компаній, які планують скоротити штат, найбільша частка передбачає, що під дію оптимізаційних заходів підпаде 6-15% співробітників. Масові скорочення від 30% штату та більше 50% колективу планує найменша кількість підприємств та організацій.

Довідка Finance.ua:

за опитуванням Нацбанку, українські підприємства очікують уповільнення темпів скорочення обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців;

інше опитування зафіксувало, що у вересні 2022 року серед тих, хто мав роботу до війни, працюють 61%: повноцінно — 36%, віддалено або частково — 19%, знайшли нову роботу — 6%. Натомість 37% втратили роботу і не працюють.



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