Skoda запровадить модель прямих продажів у Європі — Finance.ua

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Skoda запровадить модель прямих продажів у Європі

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Skoda запровадить модель прямих продажів у Європі
Skoda запровадить модель прямих продажів у Європі
Чеська марка Skoda запустить свою нову модель прямого агентського продажу з майбутнім кросовером Elroq.
Skoda збирається прийняти модель прямого агентського продажу в Європі, йдучи по стопах таких компаній, як Stellantis і Mercedes-Benz, які роблять подібні кроки.
Відомо, що Skoda вперше представить нову модель для продажів у 2024 році з майбутнім кросовером Elroq, а потім розширить її модельний ряд, включивши електромобілі, як для приватних так й корпоративних клієнтів. Нова програма дозволить дилерам продавати автомобілі від імені виробника, і дилери можуть розраховувати на прибуток, подібний до тих, які вони роблять зараз.
Хоча поки що невідомо, в яких країнах нова модель продажів буде вперше розгорнута, видання Auto News повідомило, що ризик запасів і вартість рефінансування нових автомобілів буде передано на Skoda. При цьому дилери продовжать платити за персонал і будівлі.
«Запланована винагорода дозволяє партнерам досягти такої ж прибутковості, як і в попередні роки, якщо не враховувати останні два роки, — сказав глава Skoda у Німеччині Ян-Хендрік Хюльсманн. — Прибутки партнерів Skoda завжди були кращими, ніж у аналогічних конкурентів».
За матеріалами:
motorcar
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