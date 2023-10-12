Skoda запровадить модель прямих продажів у Європі — Finance.ua

Skoda запровадить модель прямих продажів у Європі 12.10.2023, 01:32

Skoda запровадить модель прямих продажів у Європі

Чеська марка Skoda запустить свою нову модель прямого агентського продажу з майбутнім кросовером Elroq.

Skoda збирається прийняти модель прямого агентського продажу в Європі, йдучи по стопах таких компаній, як Stellantis і Mercedes-Benz, які роблять подібні кроки.

Відомо, що Skoda вперше представить нову модель для продажів у 2024 році з майбутнім кросовером Elroq , а потім розширить її модельний ряд, включивши електромобілі, як для приватних так й корпоративних клієнтів. Нова програма дозволить дилерам продавати автомобілі від імені виробника, і дилери можуть розраховувати на прибуток, подібний до тих, які вони роблять зараз.

Хоча поки що невідомо, в яких країнах нова модель продажів буде вперше розгорнута, видання Auto News повідомило, що ризик запасів і вартість рефінансування нових автомобілів буде передано на Skoda. При цьому дилери продовжать платити за персонал і будівлі.

«Запланована винагорода дозволяє партнерам досягти такої ж прибутковості, як і в попередні роки, якщо не враховувати останні два роки, — сказав глава Skoda у Німеччині Ян-Хендрік Хюльсманн. — Прибутки партнерів Skoda завжди були кращими, ніж у аналогічних конкурентів».

motorcar За матеріалами:

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