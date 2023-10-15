Skoda налагодить у Казахстані випуск 4 автомобілів — Finance.ua

Skoda налагодить у Казахстані випуск 4 автомобілів Сьогодні 04:46 — Фондовий ринок

Чеська компанія Skoda планує випускати на заводі Allur у Казахстані чотири автомобілі. Про це повідомляє прес-служба бренду.

Зазначається, що з конвеєра підприємства незабаром почнуть сходити ліфтбеки Octavia, а також одразу три кросовери — Kodiaq, Kamiq і Karoq. Випуск цих моделей розпочнеться на початку наступного року. У компанії висловили сподівання, що автомобілі Skoda стануть популярними серед місцевих клієнтів.

Водночас у Казахстані запрацюють перші офіційні автосалони чеської марки. Загалом у 2024 році компанія планує відкрити 15 шоурумів у найбільших містах країни.

«Skoda вбачає значний потенціал зростання на місцевому автомобільному ринку. Прогнозується, що загальний обсяг продажів у Казахстані перевищить 200 000 машин протягом наступних п’яти років», — йдеться у повідомленні компанії.

Обсяг інвестицій у проект становитиме 26 млрд тенге (майже 55 млн доларів США — ред.). Крім безпосередньої організації виробництва, ці кошти будуть також спрямовані на створення дилерської мережі бренду.

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