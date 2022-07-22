Складнощі перекваліфікації: що заважає українцям опанувати нову професію під час війни — Finance.ua

Складнощі перекваліфікації: що заважає українцям опанувати нову професію під час війни Вчора 13:02 — Особисті фінанси

Складнощі перекваліфікації: що заважає українцям опанувати нову професію під час війни

На українському ринку праці досі залишається підвищеним попит на робочі місця. Бажаючих знайти роботу значно більше, ніж пропозицій.

Про це свідчать результати бліц-опитування, проведеного кадровим порталом grc.ua

Серед тих, хто стикається з найбільшими проблемами працевлаштування, — юристи, страхувальники, державні службовці, освітяни, спеціалісти сфери автомобільного транспорту.

«Ці професії від початку війни є найменш затребуваними, нових вакансій для них вкрай мало. Проте криза зачепила усі без винятку професійні сфери. Кількість вакансій на ринку праці досі залишається нижчою, ніж до війни», — кажуть аналітики компанії.

Читайте також Що відбувається із зарплатами на ринку праці

Стикаючись з проблемами працевлаштування через недостатню кількість пропозицій роботи у своїй професії, українці намагаються перекваліфіковуватися.

Так, як свідчать опитування, лише чверть спеціалістів не має потреби у перекваліфікації. 17% опитаних продовжують пошуки роботи у своїй професії, ще 8% шукають додатковий підробіток, проте не змінюють основну професію. 2% опитаних відповіли, що не мають жодного бажання починати все з нуля та навчатися новій професії.

Як зазначається, не зважаючи на те, що зміна професії у деяких випадках є чи не єдиною можливістю знайти роботу під час війни, більшість українців стикаються з проблемами перекваліфікації через власні страхи чи інертність.

Що перешкоджає змінити професію тим, хто хотів би зробити це?

Переважна більшість з тих, хто не зважується здійснити перекваліфікацію, не може визначитися з професією та сферою, де б вони могли працювати далі. Ці фахівці не знають, на якій роботі вони можуть застосувати свої знання та навички.

Читайте також Робота і зарплата в Києві (інфографіка)

Серед страхів, з якими стикаються у процесі зміни роду діяльності, спеціалісти найчастіше називають побоювання того, що не зможуть реалізуватися у новій професії. Зупиняє фахівців змінити професію також страх того, що доведеться посісти нижчу посаду та, відповідно, знизити свій звичний рівень доходу. А ще є страх того, що напрацьований досвід стане непотрібним та його неможливо буде застосувати у новій сфері.

Ще однією причиною, яка заважає змінити професію, є відсутність змоги отримати нові знання чи освіту.

Серед інших причин, зазначених респондентами, — страх розчаруватися, відчути матеріальні труднощі під час пошуку роботи, відсутність стабільності в країні, вік, стан здоров’я і, навіть, лінь.

Довідка Finance.ua:

на більшості сайтів з пошуку роботи є категорія вакансій, на яку роботодавець розглядає кандидатів без досвіду. Якщо вам за 40 і часу на курси та освіту немає, цей варіант може вам підійти;

професійні сфери зараз відновлюються різними темпами. У останні місяці в Україні збільшилася потреба у спеціалістах робітничих професій, менеджерах з продажу, у сільське господарство та будівництво. Водночас кількість пропозицій роботи для керівників знизилася у загальній структурі вакансій;

Президент Володимир Зеленський підписав проєкт закону № 7251 щодо оптимізації трудових відносин. Документ передбачає диджиталізацію документообігу у трудовій сфері. Окрім того, проєкт закону передбачає збільшення тривалості робочого тижня на об’єктах критичної інфраструктури.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.