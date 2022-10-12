Складність майнінгу Bitcoin оновила максимум — Finance.ua

Складність майнінгу Bitcoin оновила максимум Вчора 04:01 — Фінтех і Картки

Складність майнінгу Bitcoin оновила максимум

Внаслідок чергового перерахунку складність майнінгу першої криптовалюти встановила новий максимум на позначці 35,61 T. Приріст відразу на 13,55% став найбільшим із травня 2021 року.

Середній хешрейт приблизно за двотижневий період з попередньої корекції показника склав 254,8 EH/s, інтервал між блоками — менше 9 хвилин замість передбачених протоколом 10 хвилин.

Згідно Glassnode, хешрейт мережі (згладжений 7-денною ковзною середньою) перебуває поблизу рекордної позначки 257,9 EH/s, зафіксованої 6 жовтня.

Серед біткойн-пулів лідерство за часткою обчислювальної потужності в мережі зберігає Foundry USA (29,34%). На другій та третій позиціях з попереднього перерахунку складності, як і раніше, розташовуються AntPool (20,67%) і F2Pool (13,78%).

Poolin, який визнав на початку вересня проблеми з ліквідністю, відкотився в рейтингу вже на восьму позицію з 2,36%.

У червні аналітики Arcane Research звернули увагу на те, що грошовий потік майнерів скоротився на 80% порівняно з піком листопада 2021 року — до рівнів дворічної давності. На прибутковість видобутку біткойна, крім стагнації ціни, негативно вплинули зростання хешрейту і, відповідно, складності, зазначили експерти.

Тоді ж вони допустили падіння котирувань цифрового золота до позначки $10 350. За оцінкою Glassnode, рівень беззбитковості видобутку біткойна становить $18 300. У разі провалу ціни нижче цієї позначки під загрозою ліквідації опиняться резерви майнерів в обсязі 78 400 BTC.

У червні публічні компанії індустрії вперше продали більше криптовалюти, ніж видобули. У липні тенденція продовжилась.

Forklog За матеріалами:

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